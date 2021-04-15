В Тюмени в воскресенье состоится ежегодный областной форум «Семья». Фото Людмилы Ромжаевой.

В ближайшее воскресенье, 18 апреля, в Тюмени пройдет ежегодный областной форум «Семья». В этом году он снова пройдет онлайн и будет состоять из секций «Семья и государство» и «Психология».

В 10.00 18 апреля форум стартует с презентации заместителя директора департамента социального развития Тюменской области Ирины Ожогиной об изменениях в программе ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет, вступивших в силу с 1 апреля 2021 года.

После, в 10.30, Конончук Ирина, заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области, осветит актуальные вопросы дошкольного и общего образования, а также в онлайн-режиме ответит на родительские вопросы в чате форума.

В 11.00 Холопова Надежда, главный специалист отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области, расскажет, какие есть варианты, если семья устала от жизни в городе.

Завершит первую секцию форума Головинова Ольга, начальник отдела по работе с молодыми семьями департамента имущественных отношений администрации города Тюмени. С11.30 до 12.00 она осветит программы по обеспечению жильем молодых семей тюменцев.

– Это уже наш шестой семейный форум. И секция «Семья и государство» одна из самых популярных, по просьбам родителей организуем ее ежегодно, – рассказывает основатель форума, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Также после форума по тем аспектам, которые вызвали больше всего вопросов или недопонимания, мы обязательно организуем отдельные конференции. В области много программ поддержки семей. Главное – корректно донести информацию до мам и пап.

Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ознакомиться с полной программой форума можно по ссылке.