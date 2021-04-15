В Тюмени вновь пройдет ХII Юридическая неделя

В Тюмени вновь пройдёт ХII Юридическая неделя. Фото предоставлено "КП".

26 – 30 мая 2021 состоится XII Юридическая неделя в Тюмени, в этом году ее планируется провести в офлайн-формате. Организатором ежегодно выступает союз «Западно-Сибирская Правовая Палата» (ЗСПП) – сообщество юристов, адвокатов и арбитражных управляющих.

В этом году традиционно поддержку оказывают органы исполнительной и законодательной власти, представители надзорных инстанций и судебного корпуса, Служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в ТО, а также руководители предпринимательских объединений – НП «Тюменский деловой клуб», ТРО ООО «Деловая Россия», союза «Объединение работодателей ТО», ТПП ТО, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации гостеприимства и сервиса ТО, Ассоциации выпускников президентской программы, Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Юридическая неделя в Тюмени – ежегодный комплекс бесплатных публичных мероприятий, на которых обсуждаются актуальные для малого и среднего бизнеса вопросы, связанные с изменениями законодательства, новыми правовыми рисками, вызовами в сфере правовой защищенности бизнеса, упорядочиванием взаимоотношений предпринимательского сообщества и власти. Мероприятие широко освещается в СМИ. Каждая последующая Юридическая неделя привлекает все большее количество участников. В 2020 году Юрнеделя проводилась в онлайн-формате и стала международной. В ней приняли участие:

- 16 спикеров;

- 6 модераторов;

- 7 городов (Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Омск);

- спикеры 3 стран (Россия, Нидерланды, Казахстан);

- 15 стран участников (Германия, Мальта, Австрия, Украина, Люксембург, Беларусь, Кипр, Швейцария, Канада, Румыния, Великобритания, Словения, Испания, Андорра, Франция).

В Тюмени вновь пройдёт ХII Юридическая неделя. Фото предоставлено "КП".

Каждый год организаторы Юрнедели обновляют форматы проведения мероприятий.

Деловая программа XII Юридической недели в Тюмени начнется 26 мая (в День российского предпринимательства) традиционным турниром по судебным поединкам на кубок ЗСПП с участием практикующих юристов, судей и представителей бизнеса.

27 мая деловую программу продолжит сессией «Закупки для государственных и муниципальных нужд: тренды правового регулирования и практики» (участие примут представители УФАС ТО, предпринимательского сообщества, практикующие юристы); далее пройдет сессия «Корпоративные споры: новые вызовы, участники, методы» (с участием адвокатов, юристов, арбитражных управляющих и предпринимателей). Продолжит программу круглый стол: «Жилье и комфортная городская среда» (с участием представителей исполнительной власти, проектировщиков, юристов, архитекторов), а за ней последует сессия: «Внесудебное урегулирование конфликтов в предпринимательской сфере как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона» (в ней примут участие органы законодательной и исполнительной власти, юристы, профессиональные медиаторы).

28 мая деловую программу откроет сессия «Гонорар успеха» и финансирование судебных процессов – хайп или реальный механизм доступности к правосудию?» (с участием адвокатов, юристов, арбитражных управляющих); далее последуют две части Банкротной сессии (одна из которых будет преимущественно ориентирована на предпринимателей, а другая – на практикующих профессионалов отрасли). Завершится день круглым столом «Юридическая профессия и роль юристов: настоящее и будущее» (известные практикующие представители отрасли, а также профессиональные медиаторы, пиарщики и маркетологи подискутируют о будущем профессии, о тенденциях к объединению юридического сообщества, об особенностях самопозиционирования и наиболее успешных механизмах, техниках и технологиях продвижения компании и персонального бренда юриста).

30 мая на набережной реки Тура состоится флешмоб международного благотворительного забега юристов LegalRun с целью сбора средств в фонд помощи тяжелобольным детям «Подари жизнь». Регистрация и возможность поучаствовать в акции «Не бегу, но помогу» доступна по ссылке: https://legal.run/place/tyumen/.