Банк Уралсиб вошел в число 15 лучших российских банков, по мнению клиентов, – Forbes

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб вошел в число 15 лучших российских банков, по отзывам клиентов, в рейтинге лучших банков мира, составленном американским Forbes. Журнал публикует этот рейтинг ежегодно, третий раз подряд, и Банк Уралсиб является постоянным его участником.

Forbes готовит рейтинг в сотрудничестве с компанией Statista, которая опросила более 43 тысяч банковских клиентов в 28 странах. Банки оценивались по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также по таким показателям, как доверие к финансовой организации, тарифы, цифровые услуги и финансовые консультации.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)