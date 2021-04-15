В Тюменской области назначили врио руководителя управления ГИБДД. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области назначили временно исполняющего обязанности руководителя управления Госавтоинспекции. Нынешний начальник ведомства сидит в следственном изоляторе: у него дома и в служебном кабинете прошли обыски из-за подозрений в получении взяток.

– С середины марта Александр Селюнин в отпуске. Его обязанности исполняет Андрей Миллер. Кто далее будет исполнять обязанности главы, такой информации пока нет, – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области в отношении руководителя регионального управления ГИБДД Александра Селюнина и его посредника возбуждены уголовные дела. Главного гаишника региона подозревают в торговле правами.

Их причастность силовики обнаружили, когда расследовали уголовное дело в отношении начальника межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы Управления МВД России по Тюменской области, которого также обвиняют в аналогичных преступлениях.

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