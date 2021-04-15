Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 апреля 2021 года увеличилось на 52 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 52 и составило 34 381 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 71 человек выздоровел (за весь период - 32595), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 10 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 493 человека остаются под медицинским наблюдением, 644 человека находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 430 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8 944 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 225 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 675 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 398 летальных исходов, выздоровели 4 301 448 человек.