Тоболяк перевел мошеннику деньги, думая, что помогает другу.
Фото: Ольга Крыльцова
В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 21-летнего гражданина о том, что он попался на уловку мошенника. Выяснилось, что молодому человеку в социальной сети пришло сообщение от знакомого с просьбой срочно оказать помощь и перевести деньги.
Не убедившись в достоверности информации, потерпевший перевел на указанный номер банковской карты 10 тысяч рублей.
– В дальнейшем сотрудники полиции установили, что страница пользователя, от которого пришло сообщение, была взломана, – пояснили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка устанавливают личность злоумышленника и рекомендуют гражданам быть более бдительными и осторожными.