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Происшествия16 апреля 2021 7:28

Тоболяк перевел мошеннику деньги, думая, что помогает другу

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тоболяк перевел мошеннику деньги, думая, что помогает другу.

Тоболяк перевел мошеннику деньги, думая, что помогает другу.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 21-летнего гражданина о том, что он попался на уловку мошенника. Выяснилось, что молодому человеку в социальной сети пришло сообщение от знакомого с просьбой срочно оказать помощь и перевести деньги.

Не убедившись в достоверности информации, потерпевший перевел на указанный номер банковской карты 10 тысяч рублей.

– В дальнейшем сотрудники полиции установили, что страница пользователя, от которого пришло сообщение, была взломана, – пояснили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка устанавливают личность злоумышленника и рекомендуют гражданам быть более бдительными и осторожными.

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