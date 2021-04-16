Тоболяк перевел мошеннику деньги, думая, что помогает другу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 21-летнего гражданина о том, что он попался на уловку мошенника. Выяснилось, что молодому человеку в социальной сети пришло сообщение от знакомого с просьбой срочно оказать помощь и перевести деньги.

Не убедившись в достоверности информации, потерпевший перевел на указанный номер банковской карты 10 тысяч рублей.

– В дальнейшем сотрудники полиции установили, что страница пользователя, от которого пришло сообщение, была взломана, – пояснили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка устанавливают личность злоумышленника и рекомендуют гражданам быть более бдительными и осторожными.