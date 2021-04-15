В Тюмени друзья похитили забор детского сада. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 8 поступило заявление от представителя детского сада в районе Дома Обороны о том, что неизвестные украли часть забора. Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых – ранее судимого неработающий 34-летнего местного жителя и его 37-летнего приятеля.

Ночью мужчины распивали алкоголь, а когда он кончился, обнаружили, что и денег на покупку спиртного у них тоже нет. Тогда горожане решили «подзаработать». Они вооружились инвентарем и, срезав петли, похитили часть металлического ограждения с территории детского сада.

– Похищенное имущество сдали в ближайший пункт приема металла. Вырученная сумма составила около шести тысяч рублей, которые мужчины потратили на алкоголь и продукты питания, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.