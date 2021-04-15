В Тюмени стартовал сезон ямочного ремонта дорог. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени сегодня, 15 апреля, стартовал сезон ямочного ремонта дорог. Графики обновления сейчас активно формируются.

На этой неделе выявили провал на пересечении улицы Посадской и 5-го Уездного проезда. Вечером яму огородили, а утром рабочие отсыпали проблемный участок щебнем. До 1 июня на улице Посадской уложат асфальтобетон.

– Тюменцы выкладывают фотографии с ухабами на дорогах в соцсети. Например, горожане из жилого района Мелиораторов сообщили о яме на дороге, идущей к ЖК «Роза ММС». Подрядная организация в течение суток отсыпала яму, предварительно срезав торчавшую в ней арматуру, а затем провела грейдирование, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве отметили, что ведущие инженеры каждый день инспектируют имущественные комплексы города, выявляя ямы, оставшиеся на дорогах после зимы. Все ямы включают в перечень необходимых ремонтных работ. Образовавшиеся выбоины на дорогах категории А, где идет интенсивное движение транспорта, в том числе маршруты городских автобусов, должны устранить за сутки.