В Тобольске у пациентки с коронавирусом разорвалась киста яичника. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тобольске у пациентки с коронавирусом разорвалась киста яичника. Ее жизни грозила серьезная опасность из-за сильного внутреннего кровотечения, однако всё обошлось благополучно благодаря профессионализму врачей.

Отмечается, что женщина от инфекции лечилась на дому. Внезапно ее состояние ухудшилось, стал болеть живот, она вызвала скорую. Прибывшая на место вызова эпидемиологическая бригада медиков обнаружила у тоболячки частый пульс, низкое артериальное давление. У больной кружилась голова, а кожа была бледна. Позже врачи приёмного отделения диагностировали у горожанки разрыв кисты яичника.

– Врачи гинекологического отделения провели срочную операцию. Через небольшие проколы под контролем миниатюрной видеокамеры, которая выводила картину операционного поля на монитор, они купировали кровотечение и удалили кисту из брюшной полости. Операция заняла полчаса. За минимальное время с обильным кровотечением врачи справились успешно, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

В настоящее время жизни пациентки ничего не угрожает, она уже выписана из стационара и продолжает лечиться и восстанавливаться после операции дома под контролем врачей поликлиники.