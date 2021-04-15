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Общество15 апреля 2021 10:04

Покой тюменцев в майские праздники будут охранять полицейские и казаки

А еще дружинники
Сергей Швецов
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Покой тюменцев в майские праздники будут охранять полицейские и казаки.

Покой тюменцев в майские праздники будут охранять полицейские и казаки.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области обеспечивать безопасность жителей и охранять общественный порядок в период майских праздников будут около двух тысяч полицейских. В этом им помогут почти четыреста дружинников и казаков.

– На боевом дежурстве в пожарно-спасательных подразделениях будут находиться почти 500 человек и 210 единиц техники, – также добавили в оперативном штабе региона.

В ведомстве отметили, что усиленный режим будет введен для сотрудников Росгвардии, УМВД, МЧС и других силовых ведомств.

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