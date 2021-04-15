Покой тюменцев в майские праздники будут охранять полицейские и казаки. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области обеспечивать безопасность жителей и охранять общественный порядок в период майских праздников будут около двух тысяч полицейских. В этом им помогут почти четыреста дружинников и казаков.

– На боевом дежурстве в пожарно-спасательных подразделениях будут находиться почти 500 человек и 210 единиц техники, – также добавили в оперативном штабе региона.

В ведомстве отметили, что усиленный режим будет введен для сотрудников Росгвардии, УМВД, МЧС и других силовых ведомств.