Тюменцам объяснили, как отрегулировать отопление в квартире. Фото - УСТЭК.

Тюменцам объяснили, как отрегулировать отопление в квартире. Сейчас температура теплоносителя в трубопроводах составляет +70 градусов, чтобы из кранов бежала горячая вода.

Вообще, обязанность по регулировке внутридомовых систем отопления возложена на УК или ТСЖ. Кстати, многие управляющие компании уже существенно снизили подачу тепла жильцам вверенных им домов. Однако сократить потребление тепла в квартире может и сам владелец жилплощади.

– Для этого есть специальный регулировочный вентиль (ручной или автоматический) на радиаторе. Такая мера более эффективнее, чем привычное многим открытие окон, ведь в таком случае регулируется не только температура в помещении, но и объём потреблённой тепловой энергии в квартире и, как следствие, во всём доме, что приводит к уменьшению суммы счёта, – объяснили в УСТЭК.

Стоит отметить, что решение об окончании отопительного периода примет администрация города. Только после подписания соответствующего постановления УСТЭК изменит зимний гидравлический режим работы всех теплоисточников и теплосетей на межотопительный период.