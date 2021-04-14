В Тюмени спасут аварийный дом на улице Муллы-нур Вахитова

С такими проблемами сталкиваются жильцы дома на улице Муллы-нур Вахитова, 15а Фото: Социальные сети

Еще каких-то пару месяцев назад жители пятиэтажки по улице Муллы-нур Вахитова, 15а, не верили, что здание, в котором они проживают, подлежит какому-либо восстановлению. И причин тому было несколько.

Проблемы с системой водоснабжения, подтопление подвала, разрушение фундамента – это и многое другое создавало проблемы жильцам. К слову, капитального ремонта дом не видел уже несколько лет подряд. По словам проживающих, в последний раз его делали, когда меняли трубы, а это было около 9 лет назад.

В результате в доме поселились те еще «соседи»: водопад в подвале, сырость, тучи комаров и разрастающаяся плесень, которые живут здесь уже на протяжении 10 лет. Жильцы боялись, что до 2036 года, когда запланирован капремонт дома, здание просто не доживет, поскольку из-за вечных неполадок начал разрушаться и фундамент

- Этот дом и правда долго оставался без внимания. Теперь требуется время, чтобы ситуацию выправить. Главное, что все субъекты решения проблем обозначены, и теперь прекрасно понимают свою ответственность. Проверка подтвердила, что инженерные сети дома действительно в аварийной ситуации. Был подготовлен пакет документов в фонд капитального ремонта, по результатам рассмотрения которого принято решение о проведении работ по капремонту ранее сроков, установленных программой. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, мы будем держать данный вопрос на контроле, - прокомментировал заместитель Председателя Правления регионального отделения «Партии пенсионеров» в Тюменской области Сергей Владимирович Соловьев.

В региональном отделении «Партия пенсионеров» взялись решить, казалось бы, нерешаемую задачу. По словам Сергея Соловьева, слабое звено в истории аварийных и ветхих домов — это низкая информированность людей. Сами жильцы должны быть активными и заявлять о проблемах своей жилплощади твердо.

- Информирования действительно не хватает. Современная коммунальная инфраструктура постепенно деградирует, темпы капитальных ремонтов отстают от роста числа ветхих и аварийных домов, на фоне снижающихся в течение ряда последних лет доходах домохозяйств растут тарифы на коммунальные ресурсы и услуги, а также плата за содержание помещений в многоквартирных домах, - добавил он.

«Партия пенсионеров» уверена, реформирование жилищно-коммунального хозяйства должно отталкиваться не от интересов чиновников, поставщиков ресурсов, товаров и услуг, а от потребителя, его интересов и потребностей. А главным вектором стратегии развития отрасли должна стать модернизация системы управления в жилищной сфере и условий развития коммунальной отрасли.