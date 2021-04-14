В Тюменской области 45 человек зарабатывают от 100 миллионов рублей за год. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области 45 человек зарабатывают от 100 до 500 миллионов рублей за год. Об этом сообщили в налоговой службе региона.

– Более полумиллиарда рублей зарабатывают четыре человека, более одного миллиарда – один. По итогам 2019 года в регионе было три миллиардера, – рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России по Тюменской области Ольга Иванова.

В ведомстве напомнили, что декларации о доходах, полученных в 2020 году, нужно сдать в налоговую до 30 апреля 2021 года. Отметим, что отчитываться надо в том случае, если, к примеру, в прошлом году была продана квартира, получены дорогие подарки не от родственников, были выигрыши в лотерею, а также тем, кто получил доход от сдачи в аренду имущества.