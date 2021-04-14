В Тюмени оперативники нашли поддельные алкоголь и сигареты на миллион рублей. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени оперативники обнаружили 38-летнего бизнесмена, который торговал немаркированной алкогольной и табачной продукцией на одном из городских рынков. Индивидуальный предприниматель хранил коробки с подделкой прямо на территории торгово-складских помещений.

– Стражи правопорядка изъяли из оборота более 900 единиц алкогольной продукции и более 17 тысяч пачек сигарет без акцизных марок различных известных наименований на общую сумму свыше одного миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.