В Тюменской области водители грузовиков за сутки 177 раз нарушили ПДД. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области сотрудники ГИБДД взяли под особый контроль соблюдение правил дорожного движения водителями грузовиков. В течение последних суток они проверили 545 большегрузов.

– Выявлено 177 нарушений ПДД. В 11 случаях у водителей грузовиков не было путевой документации, выявлены 35 нарушений правил использования тахографов, 21 – правил перевозки грузов, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также добавили, что 23 грузовика были технически неисправны либо переоборудованы без разрешения ГИБДД. Два водителя не имели права управления транспортом. Еще два водителя привлечены к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.