На улице Мельникайте в Тюмени отключат один светофор. Фото - tgt72.ru.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 15 апреля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на улице Мельникайте в районе рынка «Южный».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.