Тюменцам объяснили, кто и как может получить повышенную выплату на детей от 3 до 7 лет. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам объяснили, кто и как может получить повышенную выплату на детей от 3 до 7 лет. Теперь она стала более адресной.

– Нуждающимся семьям начисляется 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Размер зависит от среднедушевого дохода семьи. В составе семьи учитываются опекаемые дети и студенты-очники до 23 лет. Право на выплату имеют семьи, владеющие одновременно квартирой, домом, дачей, участком, гаражом, машиной, мотоциклом, трактором и лодкой. Непригодное для проживания жилье, полученные по соцподдержке квартиры и участки не учитываются, – рассказал директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Также стало известно, супруги должны получать доход от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности, стипендию или пенсию. Если дохода нет по объективной причине, выплату все же назначат.

Кстати, заявление о выплате на всех детей должен подать один из родителей на сайте госуслуг или в МФЦ. Телефоны горячих линий: 8-800-100-12-90, 56-63-30 и 68-88-86.