Тюменец на «Инфинити» разом оплатил почти 200 тысяч рублей долгов из-за страха потерять машину. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменец на «Инфинити» разом оплатил почти 200 тысяч рублей долгов из-за страха потерять машину. Всего же за утренний рейд судебных приставов должники лишились 15 автомобилей. На счета взыскателям переведено более 800 тысяч рублей.

Как стало известно, "пойманные" должники имели долги по кредитам, коммунальным платежам и алиментам. Так, например, за долги порядка 150 тысяч рублей по алиментам другой тюменец со скандалом все же лишился «Гранд-Чероки».

– Арестованные автомобили перемещены на штрафстоянку для дальнейших действий. Если через десять дней собственник не погасит свои долги по исполнительным производствам, транспортное средство будет оценено и передано на торги, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.