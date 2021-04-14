В Тобольске найденные в мусоре документы передали в полицию. Фото - "ТЭО".

В Тобольске найденные на мусоросортировочном заводе документы передали в полицию. Сотрудники рассказали, что нашли водительское удостоверение жителя Оренбургской области с неоконченным сроком действия и паспорт 41-летнего тоболяка. Напомним, что ранее там же обнаружили паспорт 29-летнего местного жителя.

– Найти вещь целенаправленно в многотонном потоке отходов – дело непростое. Но у наших работников уже глаз наметан, поэтому документы заметили. При этом, как и наша предыдущая находка, паспорт и водительское удостоверение сохранились в целости и сохранности, – отметил начальник цеха сортировки ТКО Тобольского МСЗ Евгений Патрахин.

Даже несмотря на многочисленные, порой неожиданные, предметы, которые можно обнаружить в мусоре тюменцев, найти предмет или вещь специально на ленте сортировочного предприятия не получится. До попадания на завод весь объём ТКО преодолевает большое путешествие в кузове мусоровоза. А на МСЗ они проходит не только ручную, но и автоматизированную обработку. После сортировки полезные компоненты из коммунальных отходов реализуются на торгах и направляются на специализированные предприятия для вторичной переработки.