Тюменцы смогут приобрести сим-карту «МегаФона» на OZON и Wildberries. Фото - "МегаФон".

Жители Тюменской области теперь могут заказать сим-карту МегаФона в крупнейших интернет-магазинах. Активировать ее клиент может сам за 5 – 10 минут. Для этого нужно зайти на сайт госуслуг или в мобильное приложение оператора, выбрать тариф, сфотографировать нужные страницы паспорта, сделать селфи и ввести адрес регистрации. Приложение с помощью биометрических методов аутентификации распознает лицо нового абонента и подтвердит подлинность документа.

– В Тюменской области насчитывается свыше 700 пунктов, где можно приобрести наши сим-карты. В продуктовых магазинах, крупных торговых сетях и на автозаправках. Теперь этот список пополнился популярными онлайн-гипермаркетами, где покупатели могут заказать товары из разных категорий и добавить к ним телеком-продукты, – рассказал директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.

Сим-карты с саморегистрацией появились во время пандемии. Для безопасности абонентов МегаФон предложил подключать услуги связи без посещения салона. Со временем такой способ полюбился тюменцам, и они стали всё чаще приобретать их в магазинах у дома, а также в сетевых гипермаркетах – «М-Видео», «Эльдорадо», «Детский Мир», DNS и на «Почте России».