В Тюмени прошли учения по ликвидации паводка. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени прошли учения по ликвидации паводка. Они свели вместе спасателей, полицейских, росгвардейцев и медиков.

– Спасатели отработали на манекене действия по оказанию первой помощи пострадавшему, передали его в руки медиков. В это время техника и рабочие «ликвидировали» прорыв дамбы, а ответственные за эвакуацию жителей службы составляли списки граждан, оказавшихся в зоне ЧС, централизованно на автобусах отправляли их в пункт временного размещения – в школу № 22), – рассказали в администрации.

В Тюмени протяжённость городских дамб составляет около 30 километров. Перед началом половодья их обследовали, получены паспорта безопасности. Никаких нареканий к состоянию гидрозащитных сооружений нет, к весеннему половодью власти готовы.