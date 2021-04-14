Власти пояснили, как обращения от жителей Тюменской области поступают в Координационный центр правительства РФ

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Власти должны получать не «причесанную» информацию о проблемах россиян в регионах – объективные, своевременные и полные данные, заявил президент России Владимир Путин во вторник, 13 апреля, во время посещения Координационного центра правительства РФ. Экскурсию по нему провел премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не «причесанная», не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», – сказал Путин.

Владимир Путин назвал новый Координационный центр кабмина «современным инструментом управления», который позволяет реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства.

«То, о чем вы говорите, является стратегическим направлением на сегодня. Это обобщение, сбор обратной связи от граждан, от людей и соответствующие управленческие решения», – сказал председатель правительства.

Он подробно рассказал о работе специалистов: данные от жителей страны поступают через портал Госуслуг, запускаются Центры управления регионами, которые также дают обратную связь на федеральный уровень.

Дополним, Центр управления регионом Тюменской области был открыт в ноябре 2020 года. Задача ЦУР заключается в объединении лучших практик обратной связи, позволяющих слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона. Партнером Тюменской области в создании ЦУР стало АНО «Диалог Регионы».

Отметим, что в нашем регионе некоторые функции ЦУР выполняли цифровые проекты по работе с обращениями жителей. К примеру, в областной столице успешно функционируют порталы «Тюмень - наш дом», «Я решаю!», «Твоя Тюмень». В электронном виде деятельность правительства Тюменской области представлена на портале органов государственной власти. Как отметил вице-губернатор области Сергей Сарычев, Центр управления регионом Тюменской области поднимет на более высокий уровень системную работу с обращениями тюменцев.

«Все это делается для того, чтобы помочь гражданам менее чем за 10 дней решать насущные вопросы. То есть мы должны примерно в три раза увеличить скорость оказания услуг и выйти на новое качество жизни», – подчеркнул заместитель губернатора Владимир Сысоев.