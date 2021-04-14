Пришедшая на прием к врачу тюменка узнала о тяжелой болезни. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени пенсионерка обратилась в ОКБ № 2 с головокружением. Во время визита к врачу пожилая женщина узнала, что у нее анемия тяжелой степени. Об этом рассказали бледная кожа, сухость во рту и электрокардиограмма.

Выяснилось, что пациентка страдает хронической анемией уже много лет, но не принимает лекарства и обращается к врачам только при критическом состоянии здоровья. Медики тут же госпитализировали больную в стационар при железнодорожной больнице.

– В таких случаях, как с этой женщиной, стабилизируем состояние пациента до перевода, чтобы избежать жизнеугрожающего развития событий. Организация госпитализации в стационар другой больницы – это время, которое у пациента есть не всегда. Даже сама транспортировка – дополнительная нагрузка на больного, которая может в любой момент отрицательно сказаться на пациенте, – делится руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи ОКБ № 2 Антон Терехин.

Врачи призывают граждан следить за своим самочувствием, а при наличии хронических патологий, особенно в тех случаях, когда проблемы со здоровьем имеют цикличный характер – регулярно обращаться к профильным специалистам, чтобы держать болезнь в узде.