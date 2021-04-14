Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 апреля 2021 года увеличилось на 50 человек, трое умерли

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 апреля 2021 года увеличилось на 50 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 34 329 человек.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 3 человека: женщина, 49 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной гнойно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 66 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 78 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 430 пациентов с COVID-19, – рассказали в Оперативном Штабе региона.

Также стало известно, что за минувшие сутки 69 человек выздоровели (за весь период - 32524), 9 детей заболели (из общего числа заболевших), 10 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 509 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 человека находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 326 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 447 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 666 209 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 000 летальных исходов, выздоровели 4 291 223 человека.