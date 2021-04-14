На двух улицах в Тюмени введут одностороннее движение из-за ремонта дорог. Фото: Тюмень - наш дом

На улице Абалакской в Тюмени (от пересечения с улицей Лангепасской до дома №2) и Чимеевской (от дома №1 до пересечения с Лангепасской) введут одностороннее движение. Это временное ограничение движения, которое продлится с 1 мая по 15 июля.

– На этих участках будут ремонтировать подъезд к садоводческим товариществам «Ландыш», «Текстильщик», «Ясень», «Лаванда», – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве попросили участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.