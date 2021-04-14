Тюменка перевела почти миллион рублей женщине, обещавшей коррекцию будущего

Тюменка перевела почти миллион рублей женщине, обещавшую коррекцию будущего. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Екатеринбурга. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве.

Фигурантка дела разместила на одном из сайтов в интернете объявление по оказанию услуг «по коррекции будущего, избавлению от соперницы, снятию венца безбрачия, заговору на деньги, возвращению мужа в семью, отвороту, избавлению от любовниц, заговору от пьянства».

– В ноябре 2020 года с ней связалась жительница Тюмени с проблемами в личной жизни. Женщина перевела обвиняемой 892 500 рублей, которые та похитила. Пострадавшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что все деньги потерпевшей возвратили. Прокуратура города утвердила по этому уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.