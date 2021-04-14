Тюменец переломал ребра знакомой во время посиделок у общих друзей. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 3 Тюмени поступила информация из больницы о том, что к ним обратилась 42-летняя местная жительница. У женщины сломаны три ребра.

Горожанка пояснила, что ее побил приятель, с которым они находились в гостях у общих друзей. В ходе распития алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт.

– Разгневанный тюменец начал бить потерпевшую в область груди, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве также добавили, что сотрудники полиции задержали ранее не судимого 42-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.