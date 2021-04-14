Тюменские следователи ищут свидетелей изнасилования женщины. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские следователи ищут свидетелей изнасилования женщины. Криминальный инцидент произошел в ночь на 15 марта 2021 года на 152-м километре автодороги Курган – Тюмень Исетского района.

Потерпевшая рассказала, что после изнасилования она около восьми часов утра остановила две машины. Одним из авто управляла неизвестная женщина, которая ехала из Кургана в Тюмень, другим – «Газелью» – мужчина, двигавшийся в противоположном направлении, в сторону Кургана. Он-то и довез потерпевшую до ее дома.

– Разыскиваются очевидцы, которые останавливались и оказали помощь потерпевшей. Если вы располагаете какой-либо информацией о совершенном преступлении, просим сообщить нам по телефонам 8 (34537) 2-14-94, сотовый – 8-919-931-71-23, – просят тюменские следователи.