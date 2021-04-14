Сбербанк в Тюмени выдал первый онлайн-кредит малому бизнесу в выходной день. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало первый онлайн-кредит малому бизнесу в выходной день. Такая возможность стала доступна ИП и ООО с одним собственником – генеральным директором – в режиме 24/7 при получении нецелевого кредита суммой до 5 млн рублей без залога и поручительства. Кредит можно оформить в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес для предпринимателей.

Раньше одобрение и выдача кредита занимали более четырёх часов, а если заявка была подана в субботу или воскресенье, то деньги зачислялись на счёт только в понедельник. Сейчас процедура выдачи после одобрения занимает от двух минут как в будний, так и в выходной день.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Онлайн-кредиты Сбербанка теперь доступны малому бизнесу как в выходные, так и в праздничные дни. Это позволяет решать финансовые вопросы в нерабочее время, то есть без отрыва от основной деятельности. Надеюсь, наши клиенты по достоинству оценят сервис, позволяющий сократить время на получение кредита до нескольких минут, независимо от дня недели.

В марте 2021 года Сбер первым запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении . Услуга уже доступна примерно 600 тысячам предпринимателей России.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.