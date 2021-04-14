Житель Тюмени узнал о том, что у него есть 14-летняя дочка, от судебных приставов. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени мужчина узнал о том, что у него есть дочка, которой уже исполнилось 14 лет, от судебных приставов. Мать девочки опомнилась спустя много лет и потребовала алименты. Горожанин и знать не знал о наличии ребенка, пока ему не вручили требование явиться в отделение для выяснения обстоятельств.

– Взыскательницу он узнал – это его бывшая девушка, с которой расстался много лет назад. Женщина предъявила исполнительный лист на взыскание с него алиментов, долг за прошлые годы не потребовала. Теперь тюменец намерен сделать тест ДНК о признании ребенка. Но от алиментов он не отказывается, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

В ведомстве также рассказали, что чаще всего к ним за консультацией обращаются женщины-взыскательницы. Многие вопросы сотрудникам службы удается решить на месте, некоторые исполнительные производства ставятся на особый контроль у руководства.