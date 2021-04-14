Осудили тюменку, которая во сне задавила своего сына. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области 32-летнюю жительницу Уватского района признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Женщина во сне задавила малыша.

Трагедия произошла 4 октября 2020 года ночью. Подсудимая покормила грудью сына и легла рядом с ним на диван, положив руку на грудь малыша.

– Самонадеянно предполагая, что не причинит малолетнему какого-либо вреда, она уснула и сдавила грудь и живот ребенку, в результате чего он умер от механической асфиксии, – рассказали в Уватском районном суде.

В ведомстве добавили, что женщина полностью признала свою вину и раскаялась. В итоге суд ограничил свободу виновной на четыре месяца. Приговор вступил в законную силу.