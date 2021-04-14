Депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова рассказала о патриотическом воспитании в регионе. Фото - duma72.ru.

Председатель комитета по социальной политике облдумы Ольга Швецова выступила на Совете законодателей Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО. На мероприятии обсудили вопросы о практике организации гражданско-патриотического воспитания. Как известно, в регионе проходит множество различных мероприятий патриотической направленности и уже более двадцати лет действует координационный совет по патриотическому воспитанию. Кстати, в стратегии деятельности Тюменской областной думы шестого созыва духовно-нравственное воспитание молодежи определено как одно из основных.

– Региональный парламент ведет работу по совершенствованию законодательства, осуществляет контроль за реализацией законов и эффективностью выполнения госпрограмм. Например, в прошлом году мы провели областной конкурс на лучшую организацию работы муниципального образования по проведению мероприятий, посвященных Году памяти и славы. Он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проводились «парламентские уроки» в образовательных организациях Тюменской области, – рассказала глава комитета.

Стоит отметить, в регионе с большой скоростью развиваются волонтерское и общественное движения, созданы региональные отделения всероссийских патриотических общественных движений «Поисковое движение России», «Волонтеры Победы», «Юнармия», «Россоюзспас», отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Их актив составляет более 10 тысяч человек.

– В рамках Года памяти и славы в нашем регионе было реализовано более 70 международных, всероссийских и уникальных региональных проектов. Для 91 ветерана войны и труда 9 мая прошли персональные «парады у дома ветерана». В рамках акции «Фронтовая бригада» около 300 бригад показали почти две с половиной тысячи концертных программ с участием коллективов и исполнителей Тюменской области. Охват составил более 240 тысяч жителей, – также добавила законодатель.

По словам Швецовой, в мероприятиях гражданско-патриотической направленности задействованы все обучающиеся. Так, в школах действуют девять поисковых отрядов, а также более 2,5 тысячи тимуровских и волонтерских отрядов. Почти 12 тысяч поучаствовали во всероссийской акции «Диктант Победы». Кроме того, школьники и студенты увидели фильм «Морская кавалерия», который рассказывает о деятельности местного судостроительного завода в годы войны, и фильм «Вечная слава подвигу деревни» – о трудовом подвиге сельских жителей.

Кстати, Тюменская область вошла в десятку самых активных субъектов РФ по итогам проведения комплекса мероприятий Года памяти и славы. Регион занял пятое место в рейтинге активности в социальных медиа и СМИ при реализации федеральных проектов, посвященных 9 Мая 2020 года.

Резюмируя вышесказанное, Ольга Швецова отметила, что работа по патриотическому воспитанию в вузах и ссузах региона носит системный характер. Это показывает и активное участие студентов в гражданско-патриотических акциях и проектах – «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Дерево Победы», «Письмо Победы», «День Героев Отечества» и «День неизвестного солдата».