Погода на 15 апреля в Тюмени: солнечно, без осадков

В Тюмени солнечно, без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 апреля, небо в Тюмени будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 – 9 градусов, днем – плюс 21. Вечером столбики термометров покажут плюс 12 – 16 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

15 апреля почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрываются реки. К середине апреля выходили зимние запасы. В народе говорили: «Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли»; «Поликарпов день - начало бесхлебицы». Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело народу в этом году.