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Общество14 апреля 2021 8:41

Жителей Тюмени 9 мая порадуют праздничным салютом

О других мероприятиях пока неизвестно
Сергей Швецов
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Жителей Тюмени 9 мая порадуют праздничным салютом.

Жителей Тюмени 9 мая порадуют праздничным салютом.

Фото: Кира Санникова

Жителей Тюмени 9 мая порадуют праздничным салютом. О других мероприятиях пока неизвестно.

По информации Оперативного штаба Тюменской области, фейерверк будет состоять из порядка 400 единиц пиротехнических изделий. В каком месте его установят – пока неизвестно. Также открытым остается вопрос о привычном праздновании Дня Победы.

– В настоящее время власти решают, будет ли проходить традиционная акция «Бессмертный полк», а также торжественное прохождение войск, – отметили в оперштабе.

Как стало известно, организационный комитет рассматривает несколько концепций мероприятий – это онлайн- и офлайн-мероприятия, а также работа выездных творческих бригад. Состав колонны военной техники и график репетиций торжественного прохождения войск определят в соответствии с принятым решением.

День Победы 2021 в Тюменской области: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим