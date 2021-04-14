Жителей Тюмени 9 мая порадуют праздничным салютом. Фото: Кира Санникова

Жителей Тюмени 9 мая порадуют праздничным салютом. О других мероприятиях пока неизвестно.

По информации Оперативного штаба Тюменской области, фейерверк будет состоять из порядка 400 единиц пиротехнических изделий. В каком месте его установят – пока неизвестно. Также открытым остается вопрос о привычном праздновании Дня Победы.

– В настоящее время власти решают, будет ли проходить традиционная акция «Бессмертный полк», а также торжественное прохождение войск, – отметили в оперштабе.

Как стало известно, организационный комитет рассматривает несколько концепций мероприятий – это онлайн- и офлайн-мероприятия, а также работа выездных творческих бригад. Состав колонны военной техники и график репетиций торжественного прохождения войск определят в соответствии с принятым решением.