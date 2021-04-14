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Происшествия14 апреля 2021 8:27

Под Тюменью женщина на авто насмерть сбила пожилого мужчину

Личность погибшего устанавливают
Сергей Швецов
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Под Тюменью женщина на авто насмерть сбила пожилого мужчину.

Под Тюменью женщина на авто насмерть сбила пожилого мужчину.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На восьмом километре автодороги Тюмень - Нижняя Тавда накануне, 13 апреля автомобиль Toyota Auris насмерть сбил мужчину. Смертельная авария произошла в девятом часу вечера.

– За рулем находилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что человек внезапно вышел на проезжую часть, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что погибшему на вид около шестидесяти лет. В настоящее время устанавливается его личность.

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