В Увате закрыли ледовую переправу.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
В Увате закрыли ледовую переправу. Решение принято комиссией, в состав которой вошли представители обслуживающей организации и Госинспекции по маломерным судам.
– Переправа становится опасной для проезда автотранспорта. Много воды у берегов, появляются промоины. Нынешняя ледовая переправа практически побила рекорд по «долгожительству», – рассказал старший инспектор ГИМС Олег Папазян.
В настоящее время уже демонтированы дорожные знаки, регулирующие движение по ледовой переправе, установлены запрещающие аншлаги. Разрушение льда будет произведено в начале этой недели.
Кстати, пешеходы все-таки могут еще здесь ходить. Для их удобства дорожной службой сооружены деревянные мостки по разным берегам. В период ледохода перевозку населения между берегами реки в Увате будет осуществлять судно на воздушной подушке.