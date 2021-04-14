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Общество14 апреля 2021 8:19

В Увате закрыли ледовую переправу

Для пешеходов останется возможность перехода по льду
Сергей Швецов
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В Увате закрыли ледовую переправу.

В Увате закрыли ледовую переправу.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Увате закрыли ледовую переправу. Решение принято комиссией, в состав которой вошли представители обслуживающей организации и Госинспекции по маломерным судам.

– Переправа становится опасной для проезда автотранспорта. Много воды у берегов, появляются промоины. Нынешняя ледовая переправа практически побила рекорд по «долгожительству», – рассказал старший инспектор ГИМС Олег Папазян.

В настоящее время уже демонтированы дорожные знаки, регулирующие движение по ледовой переправе, установлены запрещающие аншлаги. Разрушение льда будет произведено в начале этой недели.

Кстати, пешеходы все-таки могут еще здесь ходить. Для их удобства дорожной службой сооружены деревянные мостки по разным берегам. В период ледохода перевозку населения между берегами реки в Увате будет осуществлять судно на воздушной подушке.