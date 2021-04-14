Пока житель Уватского района играл в видеоигры, у него из тайника стащили 350 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Уватском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию обратился селянин, у которого неизвестные похитили 350 тысяч рублей.

Следователи установили, что все деньги заявитель хранил у себя дома, в тайнике. Перед пропажей денег к нему в гости приходил приятель, чтобы поиграть в приставку. Когда хозяин заигрался, злоумышленник вытащил у него купюры и ретировался.

Однако далеко сбежать ему не удалось: его задержали. В содеянном молодой человек признался, теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.