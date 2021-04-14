Погода в Тюмени 14 апреля: воздух прогреется до +21 градуса! Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 14 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть западный, с переходом на юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +16… +21.

Погода в Тюмени 14 апреля 2021 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 14 апреля – день памяти христианской святой Марии Египетской, которая считается покровительницей кающихся женщин. День в честь неё назвали «Мария Пустые щи», так как к апрелю у крестьян заканчивалась капуста и о густых щах оставалось только мечтать. Вместо этого на Руси в щи клали крапиву или щавель, которые как раз начинали зеленеть.

Смотрели крестьяне и на реки. Если лед сходит легко и быстро – весь год будет легким и хорошим. Если вода широко разольется – значит, луга будут зелеными и буйными.