Ялуторовские дети помогли инопланетянам с потерпевшего крушение космического корабля

Ялуторовские дети помогли инопланетянам, потерпевшим крушение космического корабля

В ялуторовском музее «Торговые ряды» проходят командные игры «Сириус, Вега, Альфа Центравра» в честь 60-летия космического полета Юрия Гагарина в космос. В игровом формате ребята усваивают знания об астрономии и покорении космоса. По словам научного сотрудника Ялуторовского музейного комплекса Тимура Рафикова, цель игры – рассказать о событиях отечественной космонавтики, расширить их кругозор и дать основные сведения о космосе.

– Дети, которые участвуют в командных играх, младшего школьного возраста, поэтому получаемые ими знания могут повлиять на формирование увлечения, интерес к научным знаниям и выбор жизненного пути, – говорит он.

Во время игры ребята делятся на две команды и рисуют космический корабль, придумывают ему название и девиз. По замыслу авторов, ребятня должна помочь инопланетянам, которые прилетели на нашу планету на потерпевшем крушение космическом корабле. Во время «полета» участники составляют запутанные слова, разгадывают сканворды и получают информацию о планетах.

Планируется, что в Ялуторовске подобные командные игры продлятся до конца апреля 2021.