В историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «Через тернии в космос». Фото: Сергей Елесин

В историческом парке «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 57) сегодня, 13 апреля, открылась выставка «Через тернии в космос», посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Она будет работать до 31 мая с 10 до 20 часов (кроме понедельника). Все желающие её смогут посетить бесплатно, а вот билеты на тематическую экскурсию можно купить в кассе исторического парка.

Первые посетители выставочной экспозиции – тюменцы и сотрудники исторического парка. Куратор выставки Михаил Лобин рассказал, какие предсказания теоретика Константина Циолковского стали явью, кто был «отцом» космонавтов, как отбирали и готовили людей в первый отряд космонавтов и многое другое.

– Я рассказал о том, как космонавтика повлияла на жизнь простых граждан. Плюс на выставке представлены музейные предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, – рассказал Михаил Лобин.

Также в экспозицию включили и цифровой контент музея космонавтики из Москвы, а это более 70 архивных документов и фотографий.