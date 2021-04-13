Военный комиссариат Тюменской области проводит День открытых дверей

Фото: Центр патриотического воспитания "Достойный Выбор"

Познакомиться с обиходом военной жизни тюменских призывников предлагают гостям дня открытых дверей военного комиссариата Тюменской области. Мероприятие пройдет в сборном пункте (ул. Республики, 2) 15 апреля, начало в 11.00.

Организаторами выступили военный комиссариат Тюменской области, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, Управление Росгвардии по Тюменской области, а также региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «АВАНПОСТ», центр патриотического воспитания «Достойный выбор» и ДОСААФ России Тюменской области.

Военные встретят посетителей полевой кухней, выставкой вооружения и военной техники. Здесь проведут акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» и «Военная служба по контракту – твой выбор!». Сотрудники ДОСААФ познакомят гостей с учебно-материальной базой регионального отделения. На мероприятии расскажут об организации работы областного сборного пункта при проведении мероприятий призыва граждан на военную службу.

– 15 апреля в 11.00 двери сборного пункта военного комиссариата Тюменской области откроются для всех желающих! Такого я не припомню. И это действительно уникальная возможность посмотреть, в каких условиях проживают, питаются и проходят все процедуры при призыве на военную службу граждане Тюменской области, – отметил руководитель центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев.

Подробнее о мероприятии расскажут по телефону 8 (3452) 79-19-06 в отделении по работе с гражданами военного комиссариата Тюменской области.

Напомним, 1 апреля в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу. В Вооруженные силы страны планируется призвать около 134 тысяч молодых людей. Из Тюменской области служить отправятся около полутора тысяч человек.