Ямальские рыбаки перепутали нефть с водорослями

На просторах интернета появилось видео, снятое рыбаками поселка Сеяхи, на котором видно, как вместе с сетью из лунки в Обской губе выплескивается жидкость, по виду напоминающая нефть. Автор ролика посчитал, что подо льдом могло находиться «черное золото». Однако его предположение оказалось ошибочным, добытая субстанция – всего лишь скопление органики, принесенное течением из мелких притоков.

– Мы такое явление лет 5 назад наблюдали каждый год, рыбаки делали фото. Судя по видео, это концентрация органических соединений, водорослей. Такое происходит в очень холодные зимы. Когда лед уже начинает таять, усиливаются подпорные воды, так мы их называем, и скопление органики из мелких соров врывается в Обскую губу. Рыбаки бурят лунки, и через них жижа выплескивается наружу. Ничего катастрофичного в этом нет, обычные законы природы. Если бы это были нефтепродукты, то как минимум был бы соответствующий запах, которого нет, – рассказал директор новопортовского рыбзавода Сергей Юсько.

За последние годы зима в северной части полуострова Ямал была не такой морозной, именно поэтому явление, о котором знают все опытные рыбаки, не наблюдалось. Несмотря на это, сегодня для проверки в Сеяху вылетела специальная комиссия. Специалисты осмотрят лунки, где была обнаружена субстанция, и возьмут пробы для анализа, сообщает паблик «Подслушано в Сеяхе».