Почти 200 туристов впервые за год улетели из тюменского аэропорта в Арабские Эмираты. Фото: Тюменская таможня

Первый туристический рейс за рубеж состоялся сегодня, 13 апреля, из аэропорта Рощино. Сразу 189 счастливых путешественников отправились из Тюмени в город Шарджа (ОАЭ) ранним утром. По данным пресс-службы Тюменской таможни, таможенники проконтролировали багаж почти двух сотен пассажиров и благополучно отправили тюменцев на борт Boeing 737.

По словам заместителя начальника таможенного поста аэропорта Рощино Андрея Руднева, таможенники рады, что у тюменцев наконец появилась возможность путешествовать за рубеж.

– Это первый международный пассажирский рейс за продолжительное время. Но на протяжении всего этого периода, работа таможенного поста не прекращалась, оформлялись грузовые рейсы, многие импортные товары поступают в регион именно авиационным транспортом, – отметил он.

Для того чтобы поездка прошла с максимальным комфортом, Тюменская таможня напоминает о соблюдении порядка перемещения физическими лицами товаров для личного пользования при следовании воздушным транспортом через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также о правилах подачи пассажирской таможенный декларации в электронном виде.