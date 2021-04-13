В Тюмени в дачных сообществах устранили проблемы с электроснабжением Фото: Тюмень - наш дом

В Тюменской области решили проблему с электроснабжением в СНТ «Русское поле», «Дорожник», «Аккорд» и нескольких других, подключенных к ВЛ 10 кВ «Торфомассив». По данным портала «Тюмень – наш дом», областной департамент ЖКХ и компания «СУЭНКО» в короткие сроки изменили схему подключения к электросети в семи садоводческих товариществах.

Из-за нехватки мощности зимой несколько СНТ столкнулись с регулярными отключениями. Организация не учла суммарную мощность потребителей и не провела работу по увеличению максимальной мощности воздушной линии. Заложниками неэффективной деятельности обслуживающей компании стали семь СНТ: «Русское поле», «Полянка», «Аккорд», «Рябинка-2», «Дорожник», «Фролов», «Ивушка».

Энергетики срочно устранили проблему электропитания потребителей. Ведь СНТ были присоединены к линии «Торфомассив» и при отсутствии технологических проблем на сетях СУЭНКО все равно попадали под отключения электроэнергии.

Департамент ЖКХ Тюменской области и энергетики изменили схемы электропитания СНТ для снижения нагрузки ВЛ «Торфомассив». Они быстро установили несколько новых опор ЛЭП, проложили кабельную линию и установили реклоузер. Работы уже завершены.