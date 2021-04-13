Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2021 года увеличилось на 49 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля увеличилось на 49 человек (в их числе 6 детей). Таким образом, всего с начала пандемии инфекцией заразились 34 279 человек.

Также за сутки выздоровели 66 человек, за весь период – 32 455. На искусственной вентиляции легких находятся 12 пациентов, под медицинским наблюдениям – 4 512 человек, на перевахтовке – 644.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 427 пациентов с коронавирусом.