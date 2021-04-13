Тюменцу, по вине которого едва не погиб пенсионер, ограничили свободу Фото: Татьяна Коркина

Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего тюменца. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, утром 5 ноября 2020 года мужчина на автомобиле «Шевроле-Нива» ехал по улице Владимира Полякова в Тюмени. После того как он обогнал грузовик, мужчина попытался вернуться на свою полосу движения, но потерял контроль над автомобилем. Машина выехала на встречку и столкнулась с Hyundai Matrix, которым управлял 68-летний пенсионер. Он получил множественные травмы.

Суд назначил подсудимому 1 год ограничения свободы. В это время ему нельзя уезжать из Тюмени, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Также его обязали раз в месяц являться на регистрацию в инспекцию. В пользу потерпевшего с осужденного также взыскали 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор пока в законную силу не вступил.