В Тюмени завершили расследование убийства, которое произошло зимой на улице Революции Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ранее судимого тюменца, который обвиняется в убийстве. В ближайшее время материалы дела отправят в суд, чтобы утвердить обвинительное заключение. Свою вину мужчина полностью признал.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, 18 февраля 2021 года потерпевший и обвиняемый распивали алкоголь в квартире дома на улице Революции. Во время застолья между приятелями произошел конфликт. Тогда подозреваемый схватил со стола нож и 7 раз пырнул им собутыльника в живот и шею, а после убийства скрылся с места преступления. От острой кровопотери и от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Сейчас обвиняемый в преступлении задержан по ходатайству следствия и заключен под стражу.