В Тюмени прошли соревнования по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта

Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области

Если раньше свободный полет в воздухе людям только снился, то сегодня укрощение гравитации становится спортивной дисциплиной, а в Тюменской области по ней уже проводятся соревнования. В минувшие выходные, 10 апреля, прошло открытое первенство Тюменской области по парашютному спорту (аэротрубные дисциплины).

Соревнования собрали 44 участника из Тюмени, Екатеринбурга, Тарко-Сале и Сургута в возрасте от пяти лет и старше. Появление аэротруб сделало парашютный спорт более зрелищным и доступным, отмечают организаторы. Спортсмены демонстрировали мастерство в двух дисциплинах. В «групповой акробатике (двойка)» спортсмены за 25 секунд выполняли фигуры различной сложности в положении на животе. В «групповой вертикальной акробатике» команды по два человека выступают в положении сидя и головой вниз при более сильном ветре, на выполнение задания давалось 35 секунд. Дети демонстрировали мастерство парения в свободном полете в течение 60 секунд.

По итогам состязаний у взрослых спортсменов первые места в своих дисциплинах заняли тюменская команда «Животные» (Александр Фомин и Денис Козлов), команда «ФлайФэмили» (Денис Румянцев и Манук Мхитарян) и команда «N-B-Sky» (Денис Козлов и Анна Николаева). У юных парашютистов в соревновании лидировали Снежана Холкина и Дарья Сегаль.

Организаторы первенства – департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, РОО «Федерация парашютного спорта Тюменской области». Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».