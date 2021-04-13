Дачные автобусы в Тюмени начнут курсировать с 24 апреля 2021 года: расписание

Дачные автобусы в Тюмени начнут курсировать с 24 апреля 2021: расписание Фото: Тюмень - наш дом

Садоводческие маршруты в 2021 году возобновят движение уже 24 апреля. По данным МКУ «Тюменьгортранс», на дачных направлениях в будние дни будут работать 56 автобусов, а в выходные – 72. Рассказываем о расписании дачных автобусов в Тюмени в 2021 году.

Всю актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание», а также в ближайшем выпуске газеты «Комсомольская правда» – Тюмень». Однако уже сейчас все вопросы по маршрутам можно задать справочной службе МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722.

Совсем скоро летнее расписание движения появится на остановочных пунктах. А пока посмотреть его можно здесь.