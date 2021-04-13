Тюменская театральная студия «Быть» презентовала спектакль-притчу «Памяти ангела»

Спектакль-притча "Памяти ангела" – это результат социально-творческого проекта, реализованного при поддержке Фонда президентских грантов. Фото: театр-студия "Быть"

Премьера спектакля-притчи «Памяти ангела» театральной студии «Быть» состоялась в Тюмени. Показ стал дебютом для 30 артистов, которые готовили постановку под руководством опытных театральных наставников в течение семи месяцев.

«Позади семь месяцев непрерывной работы, еженедельные поиски образа, характера, каждодневные мысли о себе, о чем хочется сказать. За спиной три непростых дня, в которых случилось много важного, но главное – 30 новых актеров очень смело вышли на сцену к вам, дорогие зрители», – написали создатели проекта в соцсетях.

Спектакль о самоидентификации, поиске себя, своего дара – это результат социально-творческого проекта, реализованного при поддержке Фонда президентских грантов, который выделил на работу 463 400 рублей. Кастинг артистов состоялся в сентябре 2020 года, тогда были отобраны 30 студентов и выпускников вузов и ссузов нетворческих специальностей. Профессор кафедры режиссуры театра ТГИК Элеонора Васильева, мастер спорта международного класса Татьяна Каражова и руководитель и режиссер театра «Быть» Артём Васильев обучали ребят сценической речи, пластике и актерскому мастерству.

Как рассказал Артём Васильев, в ноябре начались репетиции спектакля, созданного по мотивам библейской истории о Каине и Авеле, рассказов Шмитта, а также «Маленьких трагедий» Пушкина. Режиссер признался, что работать с новоиспеченными актерами было сложно – половина из них вышла на сцену впервые.

– Вместе преодолевали страх не только жизни на сцене, но и вовне. Надеюсь, они перенесут свой сценический опыт в жизнь, смогут смело говорить о том, что их волнует. Ведь принцип нашей театральной студии – «быть, а не казаться», – пояснил Артём Станиславович.

Режиссер Артём Васильев всегда личностно переживает творческие победы каждого актера театра-студии "Быть". Фото: театр-студия "Быть"

Одной из актрис стала преподаватель станковой живописи Елизавета Мушинская. Она недавно приехала в Тюмень из Ханты-Мансийска, отучившись в Центре искусств для одаренных детей Севера. Девушка призналась, что театральная студия учит говорить, открываться, любить людей. Другой актер, выпускник ТИУ по специальности «электроэнергетика и теплотехника» Григорий Карандей, пришел в театр, чтобы избавиться от психологических зажимов. Теперь артисты не мыслят жизни без сцены.

Дополним, повторы спектакля «Памяти ангела» труппа планирует показать в мае. Ранее коллектив в другом составе представил спектакли «Отец», «Петька на даче», «Эх ты, Ваня!» и другие. Сегодня театральная студия «Быть» ищет собственное помещение, чтобы стать самобытным театром и войти в репертуарный формат работы: выступать со спектаклями 2-3 раза в месяц.